EN DIRECTO
Hockey sobre patines | OK Liga Iberdrola
El HC Coruña cae goleado ante el Telecable, líder de la categoría
El próximo rival de las coruñesas será el Malleu, en enero
A Coruña
Poca historia se le preveía y poca historia tuvo la visita del HC Coruña al Telecable Gijón, líder y tradicional aspirante al título de la OK Liga Iberdrola. Con la ex de las coruñesas Vicky Caretta bajo palos, el conjunto asturiano se impuso 6-1.
Los dobletes de Mariona Colomer y Ainara Anido y el gol de Candela Gallo ya finiquitaron el duelo en el primer tiempo con un claro 5-0. Ya la segunda parte fue un trámite con los tantos de Celia Pinacho y Judith Cobián. Al HC Coruña le espera a la vuelta del parón navideño en casa el Manlleu, conjunto de media tabla, después de dos duelos del más alto nivel con las gijonesas y Vila-Sana.
