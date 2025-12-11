Infarto a 400 metros de la meta del Maratón Valencia: «Pensaba que no lo contaba. Ahora mi corazón es medio gallego y medio valenciano»

Con 46 primaveras a su espalda y 17 maratones bajo sus pies, Álvaro ha vuelto a nacer. Literal. El domingo, su corazón sufrió un latigazo casi mortal. Cayó desplomado sobre la moqueta azul de la Ciudad de la Ciencias a 400 metros de la meta del Maratón Valencia. La rápida actuación del equipo médico a pie de carrera, primero, y del servicio de cardiología del hospital la Fe, después, permitió que ahora se recupere de un infarto que estuvo a punto de costarle la vida mientras disfrutaba de su pasión: correr. “Ahora mi corazón es medio gallego y medio valenciano”, afirma, con el pitido del monitor de signos vitales al que está conectado sonando de fondo.

Álvaro Carou natural de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) es un loco del maratón. Ha corrido en ciudades como Milán, Venecia, Aviero o Valencia en 2018. Este año decidió repetir en la prueba valenciana. La carrera estaba siendo perfecta. “Iba mirando los ritmos que estaba marcando y eran muy buenos, entorno a las tres horas, haciendo unos 4 minutos y 20 segundos por kilómetro”, relata a este diario. “Valencia es perfecta, buen tiempo gran ambiente”, resalta.

Pero a 400 metros de cruzar su decimoséptima meta de los 42 km, todo cambió. “Me acuerdo de ir sonriendo, la gente te anima en cada paso, es un espectáculo y al girar la última curva, en la zona donde estaban las falleras, por lo que cuentan, yo perdí el sentido, me desplomo en seco”, narra.

Tareas de reanimación

Rápidamente uno de los equipos médicos situados en un punto próximo de la carrera lo atiende con las primeras maniobras de reanimación. También con el desfibrilador. “Estuve unos minutos en el otro lado, como se suele decir”, admite Álvaro, concejal socialista en el consistorio del municipio pontevedrés. “Recuerdo que me despierto de golpe en el suelo, viendo caras encima de mí, algunas de ellas que no voy a olvidar jamás. Eran las caras de quien te mira desencajado de que puede morir allí mismo. Y yo pensaba que me iba”, reconoce a este diario con la voz entrecortada.

Tras las primeras atenciones, una ambulancia lo traslada hasta La Fe. “Fue complicado porque pese a despertar, costó sacarme del infarto sufrido, según me cuentan, y me acuerdo del trayecto hasta el hospital, donde vas escuchando aquello que te sucede, lo que te hacen”. Posteriormente pasó a quirófano donde se le implantó un catéter. “Después de la operación tuve otro episodio complicado”, explica. Permaneció ingresado en la UCI hasta el miércoles, cuando recibió la visita la integrantes del equipo de Maratón Valencia para entregarle la medalla que acredita que concluyó la carreta. También de algunos de las médicas que le atendieron en un primero momento. “Fue un auténtico detallazo y muy emotivo que me colgaran la medalla, pero lo fue más tener ahí delante a una de las caras cuando me desperté”, señalaba emocionado.

Artería obstruida

Una artería obstruida fue la causante del infarto. Siempre que uno lo ve en la tele que suceden estas cosas piensa que no le van a pasar a él. Soy una persona que llevo muchos maratones, considero que me cuido, hago todos los años, si no cada dos, una prueba de esfuerzo y ecocardiograma, pero nadie está a salvo de que pueda suceder algo así, es muy complicado de detectar”, admitía. Además, recordaba, “yo no noté nada, la verdad, fue un golpe seco, de repente”.

Álvaro Carou reconocía “haber tenido mucha suerte”. El amante del maratón, miembro del Club Cambados, explicaba que sus entrenamientos los hacen por la costa. “Si me llega a pasar esto allí, donde una ambulancia puede tardar en llegar hasta un punto más alejado no lo hubiera contado. De hecho, me decían en la UCI que lo mejor es que me ha ocurrido en un maratón como el de Valencia”, revelaba el corredor, que ahora, afirmaba, “tengo dos cumpleaños, el 12 de marzo y el 7 de diciembre. Siento que mi corazón se reinició en Valencia y ahora soy Gallego pero también valenciano para toda la vida”.

Ahora, el concejal socialista se enfrenta a una larga recuperación con el objetivo de volver a correr. “No hay que pensar en eso. De momento me dan muy buenas noticias, debido a la intervención fuese tan rápida, y parece que en las distintas pruebas que me van haciendo mi corazón tiene una parte afectada pero que es recuperable, aunque nunca va a ser totalmente”, indicaba. Así, avanzaba que ”podré volver a correr, que el deporte es básico en la salud y que a lo mejor, sin buscar marcas, podría, dentro de mucho tiempo, volver a correr un maratón”.