El Leyma, al asalto de «una de las canchas más difíciles» de la Primera FEB

«Tenemos que jugar cada partido a tope de energía, de intensidad y de concentración. Si no estamos muy bien, no ganaremos en Zamora». El Leyma Básquet Coruña visita este sábado (17.30 horas) «una de las canchas más difíciles» de la Primera FEB y Carles Marco advierte: «Debemos estar 100% concentrados en hacer bien nuestras cosas y en frenar sus puntos fuertes».

El entrenador del conjunto coruñés espera al «al mejor Zamora posible» y señala que es «un equipo que juega muy bien». Marco alaba su capacidad de resistencia: «Ha tenido lesiones de jugadores muy importantes y ha ido sacando los partidos, lleva cinco victorias». Además, el combinado que dirige Saulo Hernández, es uno de los locales más sólidos de la categoría. «En casa tienen un buen balance y son muy fuertes. Tendremos que hacer las cosas muy bien otra vez», apuntó.

«Juegan divertido, corren, si pueden hacer una casta en los primeros segundos de posesión la hacen… Es muy complicado ganarles, porque tienen muy buen ritmo, son verticales y agresivos en ataque. Es una filosofía similar a la nuestra, da gusto verlos», reflexiona el entrenador del Leyma.

Zamora no es uno de los favoritos al ascenso como Palencia o Estudiantes, pero la escuadra coruñesa no se confía. «Tenemos un equipo con experiencia y muchos de nuestros jugadores saben lo difícil que es ganar allí», dice Marco. Para el duelo, el técnico indica que «difícilmente» podrá contar con Jacobo Díaz: «Parecía que a principios de semana podía empezar a entrenar, pero no ha sido así. Tenemos que ir más lentos con él». Caio Pacheco «estuvo enfermo» a principios de semana, pero está disponible para tratar de asaltar el Ángel Nieto.