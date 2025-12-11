Baloncesto | Primera FEB
El Leyma, al asalto de «una de las canchas más difíciles» de la Primera FEB
«El Zamora es un equipo divertido, vertical y agresivo; son similares a nosotros», apunta Carles Marco | Jacobo Díaz, prácticamente descartado para el duelo
«Tenemos que jugar cada partido a tope de energía, de intensidad y de concentración. Si no estamos muy bien, no ganaremos en Zamora». El Leyma Básquet Coruña visita este sábado (17.30 horas) «una de las canchas más difíciles» de la Primera FEB y Carles Marco advierte: «Debemos estar 100% concentrados en hacer bien nuestras cosas y en frenar sus puntos fuertes».
El entrenador del conjunto coruñés espera al «al mejor Zamora posible» y señala que es «un equipo que juega muy bien». Marco alaba su capacidad de resistencia: «Ha tenido lesiones de jugadores muy importantes y ha ido sacando los partidos, lleva cinco victorias». Además, el combinado que dirige Saulo Hernández, es uno de los locales más sólidos de la categoría. «En casa tienen un buen balance y son muy fuertes. Tendremos que hacer las cosas muy bien otra vez», apuntó.
«Juegan divertido, corren, si pueden hacer una casta en los primeros segundos de posesión la hacen… Es muy complicado ganarles, porque tienen muy buen ritmo, son verticales y agresivos en ataque. Es una filosofía similar a la nuestra, da gusto verlos», reflexiona el entrenador del Leyma.
Zamora no es uno de los favoritos al ascenso como Palencia o Estudiantes, pero la escuadra coruñesa no se confía. «Tenemos un equipo con experiencia y muchos de nuestros jugadores saben lo difícil que es ganar allí», dice Marco. Para el duelo, el técnico indica que «difícilmente» podrá contar con Jacobo Díaz: «Parecía que a principios de semana podía empezar a entrenar, pero no ha sido así. Tenemos que ir más lentos con él». Caio Pacheco «estuvo enfermo» a principios de semana, pero está disponible para tratar de asaltar el Ángel Nieto.
- El penúltimo fichaje del Leyma Coruña en ACB encuentra equipo
- Rubén Río, el campeón del mundo coruñés que se retira con 28 años: «No me siento capaz de volver a un pabellón»
- 101-89 | Un Leyma eficaz rubrica la octava
- 82-75 | El Leyma tiene mandíbula de campeón
- Mus Barro, refuerzo de Navidad para el Leyma Coruña
- Pablo de Amallo, presidente del Leyma Coruña: «No ascender no sería un fracaso»
- Gabriel Villares, jugador del Dominicos: «La diabetes me ha limitado en el hockey»
- Noche de estrellas ante un Barcelos combativo y letal