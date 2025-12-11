Mus Barro, el broche de oro a la plantilla del Leyma: «Encaja a la perfección en nuestra filosofía»

«El equipo ya está hecho, vengo a echar una mano y a ser uno más». Mus Barro se incorpora a la disciplina del Leyma Coruña para sumar una pieza extra al puzzle de Carles Marco y aportar experiencia sobre la pintura del Coliseum. «Me llamó la atención la buena dinámica, va 9-0 y yo intentaré ayudar en lo que pueda», reconoció la nueva incorporación naranja.

Para Charlie Uzal, director deportivo del club, el Leyma da «un paso de gigante» con el fichaje de Barro, que refuerza la posición «que menos recambios tenía». «No viene a ser un salvador, viene a ser un complemento más a Abdou Thiam e Ilimane Diop», agregó. El pívot senegalés «se adapta perfectamente al estilo de juego» que propone Carles Marco, porque es un cinco que «corre la pista, tiene mucho físico y una gran capacidad intimidatoria». Además, cuenta con un gran «conocimiento de la liga» gracias a su experiencia en equipos como Tizona, Palencia, Alicante y Estudiantes.

Carles Marco está «contento» con su llegada. El técnico catalán señaló que el club ha hecho un «esfuerzo por fichar al mejor jugador posible» y que encaja a la perfección en la «filosofía y la identidad» de su plantilla. «Es un buen reboteador, en ataque y en defensa. Es diferente a los registros de Diop y Thiam y tiene una gran capacidad defensiva que se ajusta a nosotros», comentó el entrenador. El fichaje del senegalés, además, suma cartas a su mano para gestionar las rotaciones. «En los últimos partidos no hemos estado todos al completo, tuvimos a Caio, a Jacobo, a Abdou y a Danilo lesionados. Eso nos ha limitado», destacó Marco.

Según ha reconocido Charlie Uzal, Mus Barro tenía «muchas opciones» encima de la mesa tras su gran rendimiento en el baloncesto mexicano e incorporarlo «no ha sido nada fácil». El jugador confesó que estaba en un momento en el que «necesitaba descansar» tras haber jugado casi 70 partidos en una temporada, pero que la oferta del Leyma le atrajo porque «es un buen proyecto».

Encaje en el equipo

El gran reto a corto plazo será ponerle en forma. «Está prácticamente de pretemporada tras haber parado tres o cuatro semanas. Necesitará un proceso de adaptación», indicó Carles Marco. Barro coincidió con su nuevo entrenador: «Aún no estoy al 100%, pero, una vez que coja el ritmo, todo será más fácil», declaró. «Lleva un par de entrenamientos, vamos a intentar que sume desde ya», agregó el preparador naranja, que, no obstante, admitió que podría llegar a jugar frente al Zamora este fin de semana «si es necesario».

La integración al vestuario, eso sí, será sencilla. «Es amigo de Abdou, coincidió con Paul [Jorgensen] en el Porto y conoce la ciudad, porque entrena aquí a veces en verano», reconoció el entrenador catalán.