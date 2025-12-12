La agenda del deporte de A Coruña: Maristas busca el liderato en solitario

Fin de semana cargado de competiciones en A Coruña. A las jornadas de los equipos, que apuran sus últimos compromisos del año, se suman los campeonatos autonómicos y sectores nacionales por toda la ciudad.

Hockey patines

Última jornada del año para los equipos de OK Plata y OK Bronce. El Compañía de María recibe este sábado (18.00 horas) al Manlleu, mientras que el Dominicos se mide a domicilio al Lloret (20.30). En OK Plata Femenina, el Resa Cambre visita este sábado (20.00) al Rochapea y el Marineda recibe este domingo(12.00) contra el Alcorcón. En OK Bronce, este sábado el Liceo B visita al Santutxu (19.30) y el CH Oleiros recibe al Telecable (20.30). El domingo (12.45), turno para el Compañía B en casa ante el Traviesas vigués.

Rugby

El CRAT Rialta cierra este domingo (12.00 horas) la primera vuelta de la primera fase de la División de Honor Iberdrola con la exigencia de ganar en el campo del Complutense Cisneros.

Voleibol

El Zalaeta recibe este sábado (19.00 horas) al Torrelavega en Superliga 2. En Primera División, doble duelo a domicilio de los equipos del CV Oleiros, femenino (17.00) y masculino (19.30), en la pista del Oviedo. Este domingo (12.00) el Ciudad de A Coruña se mide al Uniovi.

Baloncesto

Maristas afronta este sábado (18.30 horas) la visita al Ibaizabal en un duelo entre colíderes de la Liga Femenina 2.

Balonmano

El Balonmano Culleredo recibe este sábado por la tarde (19.30 horas) en Tarrío al Porriño en Primera Estatal.

Fútbol sala

El 5 Coruña visita el feudo del Vilalba este sábado (19.30 horas) en Segunda RFEF.

Gimnasia rítmica

Doble gala de Navidad en el pabellón de Os Rosales. Este sábado (11.00 horas) es el turno del Gimnasia Rítmica Coruña y el domingo, el del Milenium.

Pelota vasca

La Copa Galicia llega este sábado (11.30 horas) al frontón de Riazor en las modalidades de paleta de cuero y pala corta.

Wushu

La élite gallega de este arte marcial se reúne este domingo (10.00 horas) en Sagrada Familia.

Baile deportivo

Primera edición de la Copa Deputación, con más de 300 participantes de España y Portugal, este sabado, desde las 10.00 horas, en el Palacio de Riazor.

Hockey sala

El Escola ejerce de anfitrión en O Ventorrillo en el sector nacional cadete femenino desde este sábado por la tarde (15.00 horas). El domingo se resolverá el torneo.

Escalada

Décima edición del Open Cidade da Coruña de Escalada con un centenar de participantes entre el rocódromo de Riazor.