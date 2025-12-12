Down Coruña presenta calendario solidario junto al Liceo para visibilizar la inclusión a través del deporte

El calendario solidario de Down Coruña presenta a los jugadores y el cuerpo técnico del Hockey Club Liceo para subrayar el valor del deporte como herramienta de transformación social y como espacio en el que todas las personas, con independencia de sus capacidades, pueden crecer, aportar y construir comunidad. Este sábado 13 de diciembre salen a la venta los 1.000 ejemplares editados en la papelería de El Corte Ingles A Coruña a un precio de 10 euros.

Down Coruña presenta calendario solidario junto al Liceo. / LOC

La asociación, que busca con esta iniciativa acercar a la sociedad la realidad, las capacidades y el talento de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, reúne a los jugadores de uno de los clubes más laureados de la historia de Galicia, con el que Down Coruña comparte valores como la inclusión, el esfuerzo, el trabajo en equipo y el compromiso con la comunidad. Esta edición cobra especial significado por el trabajo que realiza Pili, beneficiaria de Down Coruña, con el Liceo desde 2022: se integra en el día a día del equipo como ejemplo del impacto real que la inclusión laboral tiene tanto para las personas como para las organizaciones.

Las fotografías del calendario, realizadas por Diana Fajardo, fueron realizadas el pasado mes de septiembre en el Palacio de los Deportes de A Coruña, en una sesión marcada por la energía, la colaboración y el espíritu deportivo. El calendario solidario 2026 cuenta además con la colaboración de entidades como : Bayfa Ingeniería e Instalaciones, Congalsa, Copasa, Cyma Informática, El Corte Inglés (distribuidor), Esco Expansión, Gadis, Isla Coruña Consulting Empresarial, Miraveo, Permae, Repsol, Distribuciones Seoane e Hijos, Vegalsa y Autopulmans.