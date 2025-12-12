Enmanuel Reyes se queda con el bronce en el Mundial élite de Dubai

Era difícil para Enmanuel Reyes superar el año 2024, en el que consiguió su primera medalla olímpica a llevarse el bronce, con sabor a oro, en los Juegos Olímpicos de París. Sin embargo, el boxeador hispancubano afincado en A Coruña puede cerrar con mucho orgullo el 2025. Después de conseguir el bronce en los World Boxing Championships de Liverpool en septiembre, acaba de sumar otra presea del mismo metal en el Mundial élite de la IBA (Asociación Internacional de Boxeo) que se celebra en Dubai.

Las semifinales vuelven a cruzarse en el camino de El Profeta. Cayó en París, cayó en Liverpool y repitió resultado en los Emiratos Árabes. El púgil coruñés era uno de los contendientes al oro en la categoría de -92 kilos e hizo valer su condición de tercer cabeza de serie hasta llegar a las semifinales. Venció al kazajo Nurmagamed Yussupov en su debut. En cuartos de final superó al armenio Narek Manasyan y aseguró la medalla al pasar a semifinales.

Para acceder al combate por el oro, Reyes se cruzó con otro de los favoritos, el ruso Muslim Ghadzimagomedov, plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y campeón del mundo en 2019 y 2023. Aunque dio la cara, las finales volvieron a ser esquivas para el púgil afincado en A Coruña. Su rival comenzó con fuerza, dominando el centro del cuadrilátero y reduciendo las opciones de Enmanuel. Los jueces le dieron el triunfo por decisión unánime.

Reyes suma, con este, su tercer bronce mundial tras los conseguidos en Belgrado en 2021 y en los World Boxing Championships de Liverpool, el pasado mes de septiembre. No bajará los brazos en su camino a revalidar la presea olímpica en Los Ángeles.