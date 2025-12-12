El Leyma Coruña acaricia los dobles dígitos

Cualquier aficionado del Leyma Coruña hubiese firmado buscar la décima victoria de la temporada en el regreso a Primera FEB en la undécima jornada de la competición, una vez cumplida la jornada de descanso. No obstante, ni el más optimista podía imaginar que el conjunto naranja cuajaría un primer tercio de competición perfecto en cuanto a resultados y difícilmente mejorable en cuanto a sensaciones en la pista. Con la confianza de que la naranja mecánica funciona a pleno rendimiento, los pupilos de Carles Marco se lanzan a la aventura de ser el primer equipo de la competición en llegar a los dobles dígitos, a las diez victorias, antes siquiera de saber lo que es morder el polvo. No lo tendrá sencillo. Visita esta tarde (17.30 horas) a un Zamora que se hace fuerte en su pista y que ha dado algún susto a los equipos de la zona alta.

«Si no estamos muy bien, no ganaremos en Zamora», reiteró Carles Marco en la sala de prensa del Coliseum antes de afrontar una jornada más de competición. El técnico es el más precavido de todos en el conjunto naranja y el primero que sabe que la complacencia es el único pecado que puede derribar a un Leyma que, concentrado durante los 40 minutos, ha demostrado no tener rival en esta categoría.

Ante el Palencia, en el regreso a la competición después de tres semanas de parón, dejó claro que el vestuario no perdió el tiempo en noviembre. Trabajó, corrigió errores y, sobre todo, palió los excesos de confianza que mostró ante el Melilla y, sobre todo, en la Copa España ante el Tizona, la única derrota en partido oficial desde que Carles Marco aterrizó en el proyecto coruñés. Bajaron al barro, se fajaron en la pintura y, a triplazo limpio, dejaron sin respuesta al Palencia.

El camino a seguir está claro y, ahora, cuenta con un efectivo más para sumar sus fuerzas en el vestuario. Mus Barro fichó a inicios de esta semana procedente de la liga mexicana y podría entrar en la convocatoria para debutar con la elástica naranja. Falta le hacen los 2,08 centímetros del pívot senegalés, con pasado contrastado en la categoría.

El alapívot Jacobo Díaz está «casi descartado» para vestirse de corto. Ya se perdió el duelo ante el Palencia por unas molestias en la espalda y, aunque mejoró al inicio de la semana, su evolución no ha sido suficiente. Barro, junto a Diop, Thiam, Radoncic y Braz, aportará competencia interna y motivos para preocuparse a los hombres altos del Zamora. En el apartado positivo, Caio Pacheco, que «estuvo enfermo» en los últimos días, sí estará disponible.

Frente al Leyma estará un Zamora sólido en casa. Solo el COB y el Palencia se han llevado la victoria esta temporada en el Ángel Nieto. Es, además, un equipo con capacidad de sacrificio y resiliencia que se mantiene en los puestos de playoff de ascenso pese a los problemas físicos Saulo Hernández recupera a Ty Roberts y a Jacob Round. Más armas para un equipo en el que peligro corre por las manos de Toni Naspler, Josep Peris, Styrmir Snaer Thrastarson o Colby Rogers.

El Leyma no estará solo en Zamora. El grupo de animación Espíritu 23 promovió un desplazamiento para que la marea naranja se haga notar en uno de los fondos del pabellón Ángel Nieto con la ilusión de traer de regreso a casa la décima victoria naranja.