El Liceo y Down Coruña unen fuerzas en un calendario por la inclusión social

La Asociación Down Coruña presentó la séptima edición de su calendario solidario y, en esta ocasión, contó con el apoyo del Liceo. El conjunto verdiblanco, con sus jugadores y cuerpo técnico, forman parte del proyecto, que busca la inclusión social a través del deporte.

Esta nueva edición del calendario, con fines benéficos, cuenta con mil ejemplares y se pone este sábado a la venta. Solo se puede comprar en la papelería de El Corte Inglés de A Coruña. Cada calendario tiene un precio de 10 euros, con el que se pretende trabajar en la visibilización social y ampliar las miras sobre la diversidad y la inclusión.

Los jugadores del conjunto colegial participaron junto a integrantes de Down Coruña en las fotos que presiden el calendario, que se tomaron en el palacio de los Deportes de Riazor. La idea del calendario se cocinó el julio y se llevó a cabo en el mes de septiembre.

El club ya mantiene desde hace años una estrecha relación con la asociación coruñesa. Pili, una beneficiaria de Down Coruña, forma parte del día a día del equipo y una referente dentro del club desde hace ya casi cuatro años. Para la asociación, es un ejemplo del impacto real que tiene la inclusión laboral en las personas con síndrome de Down y en las propias organizaciones.