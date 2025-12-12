Balonmano
El OAR desafía la histórica pista de un Anaitasuna en horas bajas
Quiere mantener la presión a los líderes en su última salida del año
A Coruña
El Attica 21 Hotels OAR Coruña pisa esta tarde (19.30 horas) una pista que, hace menos de una década, acogió unos cuartos de final de la Copa EHF (segunda competición continental). El conjunto coruñés visita al Anaitasuna con la ilusión de seguir aferrado a la zona noble.
El conjunto navarro, un clásico en los últimos tiempos en la Liga Asobal, vive horas bajas tras el descenso, el curso pasado, a la División de Honor Plata. Marcha séptimos, tres puntos por detrás del OAR, que tiene un partido menos. Los coruñeses, con la baja de larga duración de Pablo Moral, tratarán de sumar otros dos puntos en su último duelo a domicilio este año.
