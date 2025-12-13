69-81 | Diop y Thiam lideran el triunfo del Leyma en la guerra de los tableros

Incluso en días que se tuercen, con las muñecas más frías y defensas más blandas de lo habitual, el Leyma Coruña consigue que el resultado caiga siempre a su favor con un marcador holgado. El conjunto naranja ganó como los campeones en la pista del Zamora (69-81) y suma ya diez triunfos en su casillero esta temporada. Incapaz de sacar provecho de su ritmo ofensivo, los 37 rebotes, a los que contribuyeron en gran medida Ilimane Diop y Abdou Thiam, fueron el sustento vital ante la osadía del conjunto zamorano.

Ya advirtió Carles Marco que la visita al pabellón Ángel Nieto no iba a saldarse con victoria sin bajar del autobús. Se cumplió la profecía del técnico catalán. El Leyma notó desde el salto inicial que las muñecas de sus tiradores no estaban tan calientes como en otras ocasiones. Radoncic falló varios tiros fáciles a tablero, mientras que Ilimane Diop, con un tiro de media distancia, inauguró el marcador. Fue el primer relevo, con Abdou Thiam en la pista, el que empezó a enderezar el rumbo gracias a su acierto en el rebote. Los naranjas supieron neutralizar los 2,24 metros de estatura de Paukstè, el gigante del Zamora, y cazar cada balón suelto en cualquiera de las dos pinturas. Con algo de magia de Jorgensen desde la línea de tres, los naranjas consiguieron cerrar con holgura el primer parcial 12-17. Pudieron ser tres puntos más con un triple de Cuevas desde medio campo que lanzó fuera de tiempo.

El Leyma salió adormilado en el segundo cuarto. Peris, Van Zegeren y Lo redujeron al máximo la diferencia y llegaron a tomar el mando de forma circunstancial en un par de posesiones (20-19). Mientras, una molestia de Thiam obligó al técnico naranja a mirar al banquillo y sacar a la pista al debutante Mus Barro. El senegalés mostró su carta de presentación con dos canastas de pura potencia en la pintura rival, pero también evidenció algunos problemas con los pasos. Incluso sin el ritmo vertiginoso de otros días, el dominio de los rebotes (13-24 para los naranjas en la primera mitad) y dos triplazos de Cuevas allanaron el camino hacia los vestuarios (32-40).

Los naranjas parecieron mejorar tras una primera parte más solvente que brillante. Una buena canasta interior de Radoncic abrió la veda y Joe Cremo, acertado en el tiro libre y en el perímetro, confirmó la mejoría al establecer y confirmar los diez puntos de renta (36-46). Los tiros libres mantuvieron las diferencias hasta el ecuador del cuarto, pero el Zamora, que elevó sus prestaciones en los rebotes, se permitió soñar con la remontada tras triple de Peris y mate de Thrastarson (47-52). Se obcecó el Leyma tras el tiempo muerto que pidió Carles Marco. Zamora recortó diferencias aprovechando los malos minutos de los naranjas en ataque y cierta pasividad en defensa, pero se quedaron a unos pasos de Omar Lo tras una pérdida de Pacheco de tomar el mando (55-56).

Un triplazo de larga distancia de Guillem Jou neutralizó la ventaja que Paukstè consiguió para el Zamora en el inicio del último parcial. El capitán sacó un dos más uno en el siguiente ataque y, junto a otro par de tiros libres de Thiam, fueron el oxígeno vital para un Leyma que por fin encontró el camino. El Zamora apretó, pero nunca se topó con el antídoto para que Abdou Thiam dejase de cazar rebotes ofensivos que transformó en puntos valiosísimos. Un triple de Brnovic tras una asistencia magistral de Pacheco fue el golpe definitivo a la línea de flotación del Zamora a cuatro minutos de la conclusión (61-69). La renta acabó por encima de la decena (69-81) en otro día más en la oficina para un Leyma que, pase lo que pase, sabe llegar a la orilla con el triunfo en la mano.