1-3 | El 5 Coruña supera al Vilalba y deja atrás una mala racha

El 5 Coruña, debutante en la Segunda B del fútbol sala, solo había sumado un triunfo en los últimos cinco partidos y pudo añadir un nuevo triunfo a su bagaje de esta temporada al superar al Vilalba a domicilio: 1-3. Era un conjunto que le precedía en la tabla de esa zona intermedia, pero que no pudo con el empuje del equipo coruñés.

Dos goles de Víctor y uno de Yerai hicieron imposibles los esfuerzos del equipo local para igualar fuerzas en un enfrentamiento en el que el 5 Coruña se puso por delante, le empataron y acabó cerrando el triunfo con dos goles más.

Al conjunto rojillo le espera la visita del FS Salamanca en la última jornada de 2025 para cerrar un año que le ha llevado a categoría nacional.