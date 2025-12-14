Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey sobre patines | OK Bronce

2-4 | Compañía B pierde en casa ante el Traviesas

RAC

A Coruña

El filial de Compañía de María cayó en el duelo gallego frente al Traviesas (2-4). El cuadro colegial llegó a ponerse por delante tras el descanso (2-1), pero un hat-trick de Álvaro Barral dio la victoria a los vigueses en los minutos finales.

