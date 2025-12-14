24-15 | El CRAT no da con la tecla del éxito

Llueve sobre mojado para el CRAT Rialta en la Liga Iberdrola. El conjunto coruñés volvió a perder frente al Cisneros (24-15) y acumula ya seis partidos consecutivos sin vencer. No gana, de hecho, desde la primera jornada contra el Sant Cugat, en un inicio de curso ilusionante que se fue evaporando con el devenir de las semanas. Y es que el equipo de Juan Pablo Chorny y Pablo Artime quiere, pero no puede. Se le resiste la fórmula del triunfo a la vez que contempla como sus rivales se alejan en la tabla, donde va último junto al Olímpico de Pozuelo, ambos con seis puntos.

Parecía que esta semana sí, pero al final fue un no. El cuadro coruñés comenzó ganando y mandando en el partido. En el ecuador del primer tiempo, Chía Alfaro (la jugadora más destacada de la temporada), puso por delante a las coruñesas con una patada de castigo. Cisneros, sin embargo, reaccionó y tardó menos de cinco minutos en darle la vuelta al marcador con dos ensayos seguidos y una conversión. Antes del descanso, Ohiane ensayó para recortar distancias y Alfaro dio alas a la esperanza del equipo gallego al anotar la patada.

Pero la segunda mitad fue un golpe de realidad. La escuadra madrileña aniquiló las ilusiones coruñesas al firmar otros dos ensayos consecutivos que pusieron el duelo muy a favor de las locales. Enara Arruti acertó la conversión y la neerlandesa Kika Mulling cerró el marcador para el CRAT en el tramo final, sin más margen de reacción.