Balonmano | 1ª Nac.
28-25 | El Culleredo recupera la senda triunfal
A Coruña
El Balonmán Culleredo no hundió tras la derrota de la semana pasada y recuperó la senda triunfal al vencer en Tarrío al Porriño (28-25). El conjunto cullerdense, acomodado en la zona media-alta de la clasificación, llevó el ritmo anotador del equipo gracias a la efectividad de Henrique Traba y Álex Gómez y sumó con solvencia su octavo triunfo de la temporada.
