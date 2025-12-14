Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano | 1ª Nac.

28-25 | El Culleredo recupera la senda triunfal

RAC

A Coruña

El Balonmán Culleredo no hundió tras la derrota de la semana pasada y recuperó la senda triunfal al vencer en Tarrío al Porriño (28-25). El conjunto cullerdense, acomodado en la zona media-alta de la clasificación, llevó el ritmo anotador del equipo gracias a la efectividad de Henrique Traba y Álex Gómez y sumó con solvencia su octavo triunfo de la temporada.

