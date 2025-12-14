Voleibol | Primera División
3-0 | El Ciudad A Coruña se afianza en lo más alto
El Oleiros pierde con el Oviedo en categoría femenina y masculina
A Coruña
- Rubén Río, el campeón del mundo coruñés que se retira con 28 años: «No me siento capaz de volver a un pabellón»
- 101-89 | Un Leyma eficaz rubrica la octava
- 82-75 | El Leyma tiene mandíbula de campeón
- El Leyma Coruña acaricia los dobles dígitos
- Pablo de Amallo, presidente del Leyma Coruña: «No ascender no sería un fracaso»
- Mus Barro, refuerzo de Navidad para el Leyma Coruña
- Gabriel Villares, jugador del Dominicos: «La diabetes me ha limitado en el hockey»
- Noche de estrellas ante un Barcelos combativo y letal