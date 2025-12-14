Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Voleibol | Primera División

3-0 | El Ciudad A Coruña se afianza en lo más alto

El Oleiros pierde con el Oviedo en categoría femenina y masculina

Las jugadoras del CV Ciudad de A Coruña celebran un punto.

Las jugadoras del CV Ciudad de A Coruña celebran un punto. / CV Ciudad A Coruña

RAC

A Coruña

El Ciudad A Coruña ganó con contundencia al Curtidora Uniovi (3-0) y se mantiene en el liderato de la Primera División. El Oleiros perdió, pero sumó un punto ante el Oviedo (3-2) y el equipo masculino cayó con claridad ante los ovetenses (3-0).

