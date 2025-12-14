Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Voleibol | SF 2

3-0 | El Torrelavega le deja carbón al Zalaeta en el último del año

Las coruñesas dieron la cara en dos sets, pero no lograron ganar ninguno

Zalaeta-Torrelavega. | I. L.

RAC

A Coruña

El Zalaeta cerró 2025 con una derrota amarga en el Barrio de las Flores a manos del Torrelavega, que se impuso en tres sets (20-25, 16-25, 24-26). El conjunto que dirige Jorge Barrero dio una buena imagen en el primer parcial, pero fue siempre a remolque en el marcador, sin poder reducir los cuatro tantos de desventaja. Las cántabras apretaron todavía más en el segundo set, en el que el conjunto coruñés no logró ajustar sus defensas y le faltó contundencia en los remates. Se recompuso el Zalaeta en el último set gracias la eficacia de María Forteza-Rey, pero volvió a ceder terreno en los dos últimos servicios.

