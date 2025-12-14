3-1 | El Liceo vence al Lleida a fuego lento

Era importante para el Liceo cerrar el año con buen sabor de boca. Por ello, el combinado de Juan Copa tenía subrayada en el calendario la visita del Pons Lleida. Y, pese a que al cuadro coruñés le costó entrar en calor, sacó tres puntos (3-1) en una gran segunda parte que le mantienen en la tercera posición, muy cerca del Igualada y el Barça.

El equipo verdiblanco saltó a la pista con las piernas cargadas tras el esfuerzo europeo del jueves frente al Sporting de Portugal. Quizá por ello, el Lleida tuvo más ritmo en el acto inicial. Antonio Miguélez, el más activo de los visitantes en ataque durante todo el encuentro, probó en varias ocasiones a un sólido Blai Roca. El Liceo logró rebajar la energía de la escuadra leridana con un par de defensas contundentes, pero Juan Copa tuvo que detener el partido por primera vez. En la reanudación, el Lleida metió la bola en la portería liceísta. El tanto fue anulado por los árbitros, pero sirvió de serio aviso. Los catalanes no estaban en A Coruña de paseo.

Miguélez y Ciocale trataron de ser verdugos en su tierra. Uno, coruñés de nacimiento. El otro, de adopción tras su largo recorrido como jugador verdiblanco. Entre los dos, se convirtieron en un constante dolor de cabeza para la zaga local. El Liceo quiso defenderse con la bola e intentó dormir el partido. Con esta fórmula, logró acercarse a la meta visitante, pero Carballeira y Nil no fueron capaces de marcar. Tampoco lo logró Tombita tras un gran pase de Dava Torres. A cuatro minutos del final, Copa volvió a pedir tiempo muerto para buscar soluciones. Estuvo a punto de encontrarlas Cervera, con un acercamiento que salvó Bosch in extremis. El cuadro liceísta apretó en el sprint final antes del descanso. Subió la intensidad y el ritmo. Carballeira envió un misil desde la línea divisoria que salvó el portero con las guardas y Toni Pérez estuvo a punto de cazar un rechace a portería vacía, pero se le fue por centímetros. El asturiano fue protagonista de la siguiente jugada, al enzarzarse sobre la tarima con Miguélez. Ambos vieron la tarjeta azul. Badía intentó batir por alto a Blai y Nuno Paiva tuvo la última, desde muy lejos, antes de que el tiempo se agotase.

El conjunto verdiblanco subió una marcha después del descanso. Robó y contragolpeó rápido, en su rol favorito, y obligó a Bosch a hacerse gigante para detener el vendaval ofensivo. Los ojos de los jugadores coruñeses volvieron a brillar. Recuperaron su chispa habitual, el hambre de ir a por los tres puntos. El Liceo aceleró, mordió, corrió y llegó. Toni Pérez se estrelló de nuevo contra el meta rival y Dava envió una bola al larguero. El Lleida tuvo que armarse atrás. Redujo la electricidad del primer tiempo y trató de no cometer errores ni dar facilidades a las transiciones liceístas. Aun así, los pupilos de Juan Copa parecían volar sobre el parqué cada vez que interceptaban una bola. Su esfuerzo encontró su recompensa a once minutos para el final. Xaus disparó desde lejos, Bosch la sacó como pudo y Toni, el más listo de la clase, se coló entre defensas para pescar el rechace y abrir el marcador. El gol motivó al Liceo, que en los siguientes dos minutos tuvo opciones de anotar dos o tres más. Lo logró Bruno Saavedra, ya en la recta final, que confirmó el buen momento colegial con un potente disparo a media distancia que entró limpio en la portería catalana para ampliar la renta local (2-0).

El Lleida no bajó los brazos. Miguélez envió un lanzamiento al palo y Darío Giménez recortó distancias a bola parada, tras la décima falta coruñesa (2-1). Apenas un minuto después, Carballeira forzó la décima de los visitantes y Xaus salió del banquillo para transformar la directa y restablecer la ventaja de dos goles (3-1). Saavedra todavía tuvo tiempo de mandar un disparo al larguero y Dava y César de fallar dos uno contra uno ante Bosch

Un triunfo trabajado para salir indemne de otra exigente semana y superar el peaje de la WSE Champios. Tres puntos y mucha alegría como regalo navideño a su afición, antes de la pausa invernal.