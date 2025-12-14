38-29 | El OAR no puede con el fortín del Anaitasuna y sucumbe

El OAR que nunca tiene miedo llegaba lozano al reto de asaltar la pista de Anaitasuna, un equipo meritorio en el balonmano español que se ha visto ahora penando ahora en la División de Honor Plata, pero se llevó un golpe de realidad el conjunto de Nando González al caer por 38-29, en la que supone la derrota más contundente de toda la temporada.

El OAR aguantó le tirón en la primera parte, más allá de algún arreón del equipo local, pero la maquinaria de los pamplonicas hizo el resto y no se detuvo hasta que tuvo a los coruñeses sometidos a todos los efectos. Del 18-14 en el intervalo a ese contundente resultado final que habla de una diferencia plasmada en la pista. Los últimos 20 minutos fueron cruciales para que se hiciese real ese tanteador tan abultado.

En el bando coruñés los ocho goles de Álex Chan y los cinco tantos de Diogo Freitas fueron los principales argumentos ofensivos que quedaron, en parte, ensombrecidos por los trece durante el duelo, la tercera parte de los de su equipo, de Mikel Redondo, un auténtico martirio para los del San Francisco Javier.

El OAR acabará un 2025 histórico la próxima semana, pero nada puede empañar lo que ha conseguido. De momento, es cuarto en su estreno en Plata.