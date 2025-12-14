Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Homicidio en Santa MargaritaEntrevista con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez50 años de memoria histórica en A CoruñaEditorial
instagramlinkedin

Hockey sobre patines | OK Plata Femenina

5-1 | Un intratable Marineda doblega al Alcorcón

La plantilla del Marineda celebra el triunfo con motivos navideños.

La plantilla del Marineda celebra el triunfo con motivos navideños. / Marineda Hockey

RAC

A Coruña

El Marineda suma y sigue en lo más alto de la OK Plata. El cuadro de Nelson Obelleiro sumó su cuarto triunfo seguido, el octavo general, a costa de un Alcorcón que trató de plantar cara, pero no pudo con el poderío ofensivo coruñés (5-1). Ale Martín y los dobletes de Franci y Garrote sellaron los puntos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents