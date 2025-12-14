Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto | Primera FEB

68-64 | Maristas se hunde en el último cuarto y pierde

Ganó los dos primeros y mantuvo la renta en el tercero, pero se diluyó en el último para acabar cayendo

Dimitrijevic, en un duelo con Maristas. | Iago López

RAC

A Coruña

Maristas tenía un duelo en la cumbre de su grupo de Liga Femenina 2 del que salió derrotado ante el Ibaizabal (68-64) cuando todo hacía presagiar que se iba a llevar la victoria y mantenerse en lo más alto de la tabla.

El conjunto de Fernando Buendía salió dominador en el choque y se impuso en los dos primeros cuartos. Al descanso, el marcador no era amplio, pero sí claro: 26-35. En el tercer cuarto el conjunto coruñés logró que siguiese en pie la ventaja, que en realidad parecía cómoda ante un último periodo en el que la caldera vasca iba a apretar, pero que se presumía superable. No fue así. El 23-8 de este cuarto enterró a Maristas y sus opciones de ganar el encuentro en Galdakao.

Doce puntos de Brenda Fontana y diez de Ana Jiménez y Raquel Botana que fueron insuficientes ante el empuje del equipo local. La cuenta de balones pérdidas fue uno de los debes de las coruñesas en este choque en la cumbre.

