8-0 | Sigue el vía crucis del Cambre con otra goleada

No es capaz de competir el Resa Cambre en la OK Plata Femenina después de perder a algunas de sus puntales. El Rochapea fue el encargado de ganarle ayer con la contundencia que refleja un 8-0. Los dobletes de Ainara Casado y Uxue Ezkurra y los goles de Saida Larrainzar, Irati Ezkurra, Uxue Larranzar y Gabriela Funes sentenciaron el duelo.