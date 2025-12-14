Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

| OK Plata Femenina

8-0 | Sigue el vía crucis del Cambre con otra goleada

No es capaz de competir el Resa Cambre en la OK Plata Femenina después de perder a algunas de sus puntales. El Rochapea fue el encargado de ganarle ayer con la contundencia que refleja un 8-0. Los dobletes de Ainara Casado y Uxue Ezkurra y los goles de Saida Larrainzar, Irati Ezkurra, Uxue Larranzar y Gabriela Funes sentenciaron el duelo.

