| OK Plata Norte
Empates de Compañía y Dominicos ante Manlleu y Lloret
A Coruña
Ninguno de los dos conjuntos coruñeses de la OK Plata Femenina fue capaz de llevarse la victoria en sus duelos. Al menos, no perdieron ni Dominicos ni Compañía. El primero se puso por delante con un tanto de Gabriel Villares ante el Lloret a domicilio, pero vio como le igualaban con un gol de Pol Auguet: 1-1. Ya en A Coruña, en Elviña 2, Compañía sumó un punto en su choque ante el Manlleu: 1-1. Se pusieron por delante los visitantes y fue, como casi siempre, Pablo Cancela el que le dio una alegría rescatando el empate. Se acaba la OK Plata en 2025 y Dominicos es tercero, en la zona alta, y Compañía pelea por la permanencia.
