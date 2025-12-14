Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey sala

El Escola se queda con las manos vacías

RAC

A Coruña

El Escola A Coruña ejerció este fin de semana de anfitrión en el Campeonato de España cadete femenino de hockey sala en O Ventorrillo, pero se quedó con las manos vacías. Terminó último tras caer goleado ante Covadonga, Pechina y Jolaseta.

