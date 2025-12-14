El Leyma Coruña, una máquina a ritmo de récord

«Cada partido es un aprendizaje», reconoció Carles Marco después de que el Leyma Coruña consiguiese en Zamora su décima victoria de la temporada en otros tantos partidos. Una lección por jornada, ya sea de ritmo, de rebote, de confianza, de garra o, simplemente, de calidad diferencial. No hay asignatura que se le resista a un Leyma que, en dos meses y medio de competición, ha pasado de ser un equipo totalmente nuevo a una máquina que juega de memoria. La decena triunfal de los naranjas figura ya entre las mejores rachas iniciales de la historia de la Primera FEB, antes LEB Oro. Está a tres partidos, y otros tantos triunfos, de igualar a los mejores de todos los tiempos. Un objetivo tan apetecible antes de final de año solo es un buen augurio: todos los que ganaron sus primeros diez partidos jugaron al año siguiente en la Liga ACB.

No hay cifra que se le resista a un Leyma que gana por calidad, por desgaste, por empuje y por velocidad. Virtudes a la carta del equipo que presume de ser el que menos puntos ha recibido de toda la liga y, en promedio, es el que más anota en cada encuentro: más de 90. Cuenta con un ataque coral, que ante el Zamora lideraron Thiam y Diop en la pintura, pero que en otras tardes ha visto a exteriores como Paul Jorgensen, Dídac Cuevas, Guillem Jou o Joe Cremo asumir el papel protagonista. Los robos, los rebotes y «las segundas oportunidades» a las que se aferraron los naranjas y que tanto celebró Carles Marco tras la visita a Zamora son otra de las señas de identidad de un equipo que, aun con la filosofía del partido a partido, puede mirar con autoridad a los mejores que han pasado por la segunda categoría del baloncesto español.

Antes de este Leyma, solo tres equipos habían contado por victorias sus diez primeras jornadas de liga. El Manresa lo hizo en la temporada 2001-02, cuando elevó su racha inicial hasta las 13 victorias antes de recibir su primer varapalo. Lo mismo hizo el Obradoiro en el curso 2010-11. El Breogán, en el curso 2017-18, fue el último en conseguir una decena de oro antes de perder en la duodécima jornada. Los tres celebraron al final de la temporada el ascenso. Los lucenses subieron de forma directa, mientras que los compostelanos y los catalanes se ganaron su plaza en el play off.

El equipo de Carles Marco, que se niega a pensar en otra cosa que no sea el próximo encuentro, tiene en su mano la posibilidad de igualar esas plusmarcas históricas antes de despedir 2025. Necesita tres victorias más en otros tantos duelos que tiene por delante. El primero será el derbi contra el Club Ourense Baloncesto, este miércoles (20.45 horas) en el Coliseum. El COB aplazó su duelo de esta semana en Fuenlabrada por una intoxicación alimentaria que afectó a la mayor parte de su plantilla. La visita a un Cartagena en descenso será el segundo objetivo.

Si gana los dos duelos de los próximos siete días, buscará igualar el récord de Manresa y Obradoiro, precisamente, en el duelo directo contra los santiagueses el próximo 28 de diciembre en el Fontes do Sar. Los récords están para romperlos y, aunque el objetivo naranja es celebrar en mayo, el ritmo, las cifras y las sensaciones hasta el momento solo invitan al optimismo.