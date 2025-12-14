El Liceo, a cerrar un 2025 en el que le ha aguantando el pulso a todos

El Liceo está a una pincelada de firmar el cuadro de su primer parte de temporada y el fresco es casi inmejorable. El Pons Lleida, debilitado por las bajas de los ahora liceistas Tombita y Nuno Paiva, será el último rival y la última frontera antes de comer las uvas y pedir un 2026 lleno de títulos y de hazañas europeas. Hasta que llegue ese momento y para ponerle la rúbrica, deberá someter esta mañana (12.30 horas, OK Liga TV) al conjunto catalán que fue una alternativa de poder la pasada campaña, pero que en este ejercicio se ha tenido que conformar con un rol más secundario en la competición doméstica. Con el conjunto leridano regresa a A Coruña Fabri Ciocale, argentino, pero criado en parte en las pistas de la ciudad y que siente como propio al conjunto verde. El destino y el aumento de la competencia en el Liceo quisieron que tuviese que buscarse la vida fuera. Su corazón sigue en el Palacio de los Deportes de Riazor, así lo atestiguaron sus lágrimas en el día de su adiós al equipo de su vida y así se lo hará saber hoy la grada.

Cuenta el Liceo con una única derrota por competición, un detalle que da cuenta de su nivel en este arranque de campaña. La Supercopa de España se le escapó a manos del Barcelona, solo entregó la cuchara en liga en un día aciago en Igualada y eso que le dio tiempo a asaltar el Palau, y la caldera de Barcelos fue la única que le hizo hincar la rodilla en la máxima competición continental. Fortaleza indudable y que pretende reafirmar este mediodía ante un Lleida que ha perdido potencial en favor del Liceo, pero que mantiene amenazas conocidas de los últimos ejercicios, como el killer Nico Ojeda, Sebastià Moncusí o el coruñés Chino Miguélez, además del propio Fabri Ciocale.

El Liceo buscará, además de ese triunfo, demostrar la superioridad desde el primer minuto, dada su condición de equipo Champions y de aspirante a la OK Liga. Existe la posibilidad de acabar el año como líder, es bastante improbable porque debería rebasar en esta jornada a Barcelona e Igualada y ambos juegan ante rivales asequibles como Cerdanyola o Rivas. No hay jornada unificada, porque aún no es la última de la primera vuelta, que es la que marca y reparte el derecho a participar en la Copa del Rey. El Liceo ya lo tiene en el bolsillo.

Reconocible

El equipo coruñés, más allá de los vaivenes de la competición y de los picos de forma, será de nuevo ese conjunto reconocible que mezcla el vértigo y el dominio y las posesiones largas, y que aprovechará en ataque la creatividad de Dava Torres y el olfato de Bruno Saavedra, Toni Pérez o Arnau Xaus. El hockey total de Nil Cervera o Nuno Paiva y las manos de Blai Roca serán también sustento. El Liceo, a ponerle el broche de oro a 2025.