Victoria del HC Oleiros e igualada del Liceo B

El HC Oleiros consiguió un nuevo triunfo 6-4 ante el Telecable con un triplete de Íñigo Varela y un doblete del eterno Martín Payero. El filial del Liceo, por su parte, rescató un punto en su visita al Santutxu: 2-2. Goles de Jaime Méndez e Isaac Naveira.

