La financiación, el gran reto de Almudena Quereda: «Para hacer cosas grandes, dependo del dinero»

«Este año me planteo una temporada de mínimos. Quiero seguir nadando, porque lo que estoy consiguiendo es muy grande, pero ya no solo dependo de entrenar y competir, también dependo del esfuerzo económico». Esa es la mentalidad de Almudena Quereda para 2026. La nadadora paralímpica coruñesa, que cuenta en su palmarés con títulos nacionales y éxitos internacionales en aguas abiertas (entre ellos, el subcampeonato del mundo que logró el pasado junio en Cerdeña), tiene intención de participar en las World Series que le permitan optar a la clasificación para el Europeo que se celebrará el próximo verano en París. Pero, para poder asistir a estas pruebas, debe hacer frente a un problema fuera del agua: la financiación. Solo las dos grandes citas marcadas en rojo en su calendario, en Barcelona y Berlín, tienen un coste general estimado en torno a 2.000 y 5.000 euros, respectivamente.

Para costear la temporada, Almudena Quereda ha unido fuerzas con la Fundación Amare Terra, una entidad que ha surgido «con la idea de ayudar a deportistas minoritarios» a través campañas de recaudación de fondos. En el caso de la coruñesa, más allá de su desarrollo en el mar o la piscina, la ampara su cuenta de Instagram, un «proyecto con repercusión social positiva». Las donaciones pueden hacerse en la página web www.amareterra.org.

La fundación y Quereda han lanzado la campaña El agua que nos mueve, con la intención de «sufragar parcialmente» los gastos de las competiciones internacionales a las que debe presentarse, así como la preparación rutinaria para tratar de clasificarse para la cita continental. El objetivo de la iniciativa es reunir 18.000 euros, insuficientes para financiar el curso entero, pero una gran ayuda para seguir compitiendo al más alto nivel. «Para lograr las marcas mínimas que va a exigir la Federación, tengo que competir contra los mejores para optimizar mi rendimiento», explica.

Hasta ahora, en los primeros cuatro años de su trayectoria deportiva, ha contado con mecenas y apoyos privados. Pero los plazos se acaban y Almudena quiere seguir en el agua. «He tenido patrocinios para iniciar mi carrera, porque empezar es muy duro y en deportes minoritarios y adaptados las ayudas brillan por su ausencia, no se cubre ni un 20% de los costes de las competiciones mínimas», explica la nadadora.

Al no ser la natación paralímpica en aguas abiertas una disciplina que forme parte de los Juegos Olímpicos, sus practicantes no optan a las ayudas ADOP destinadas a deportistas nacionales de alto nivel, que acarrean una serie de beneficios fiscales. Quereda sí ocupa esta categoría en Galicia y está dentro del alto rendimiento en España, pero esto no le afecta económicamente: «Soy una trabajadora autónoma al uso, yo nado para pagar Hacienda».