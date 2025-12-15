Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Kiko García, Dani Fuentes y Hugo Mareque, de Compañía, citados con la Sub 19

La entidad coruñesa, con tres, es el club con más jugadores en la lista de España

Mareque, Dani y Kiko. | CDM

RAC

A Coruña

La base de Compañía de María continúa celebrando buenas noticias. La última, la convocatoria de sus jugadores júnior Kiko García, Dani Fuentes y Hugo Mareque para un entrenamiento de control de la Selección Española Sub 19. Los coruñeses se concentrarán en Sant Sadurní d’Arnoia entre el 3 y el 4 de enero, a la vuelta del parón navideño, para trabajar con los talentos más destacados del país en su generación.

Compañía será el club con más representantes (3), por delante de potencias como el Barcelona (2), Voltregà (2), Calafell (1) o Reus (1). Iván Recouso, guardameta del AC Ordes, completa la delegación gallega.

