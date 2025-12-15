El Leyma espera al COB entre el suspense y la motivación: «Es normal que los rivales quieran ganarnos»

El Leyma Coruña vive una previa atípica y marcada por la intriga. El COB, rival de este miércoles en el Coliseum (20.45 horas), no pudo jugar el pasado fin de semana por una intoxicación alimentaria que atacó a la mayoría de su plantilla y lo dejó sin efectivos para saltar al parqué ante el Fuenlabrada. Días después, el club orensano indica que los jugadores están «recuperándose» y considera que «no hay riesgo de suspensión» del derbi, pese a que llegarán mermados. «Le mandé un mensaje a Moncho [López, el entrenador] el sábado y estaban tocadillos, les deseo mucha fuerza», expresó Carles Marco, técnico naranja, en la rueda de prensa anterior al choque. La escuadra coruñesa, que no podrá contar con un Jacobo Díaz que sigue «en proceso» de recuperación de sus problemas de espalda, está pendiente de Paul Jorgensen: «Estuvo con vómitos en el bus [durante el viaje a Zamora] y luego jugó, a ver cómo evoluciona».

El encuentro se presenta como «muy complicado» para los intereses del Leyma. «Moncho es un seguro de vida y el COB es un equipo que juega duro y va bien al rebote. Sin tener buenos porcentajes, son uno de los mejores ratios ofensivos de la liga porque tienen muchas segundas opciones, será importante no dárselas», advirtió el preparador catalán. Marco, además, puso el foco en el talento individual del cuadro visitante, donde destacó la versatilidad de McDonnell, la producción exterior de Lisboa o el juego interior de Isaac Vázquez: «Cuenta con jugadores que van hacia dentro con mucha fuerza y hacen muchas cosas bien». Para ganar, más allá de anular los puntos fuertes de su oponente, el combinado naranja deberá ser «un poco más agresivo» que ante el Zamora, porque tuvo «el balón», pero «sin tocar mucha pintura, porque ellos la cerraron bien».

Una de las notas positivas de ese último encuentro fue el debut de Mus Barro, la última incorporación naranja, hace menos de una semana. «Salió en un momento difícil, con solo cuatro entrenamientos y un mes sin jugar. Estuvo muy activo en defensa, hizo las cosas muy ben, y en ataque la producción también fue muy buena. Es complicado poner a un jugador que llega con tan pocos días a un equipo ya rodado, y más en una semana de tres partidos como esta en la que casi no entrenamos. Pero ha cogido bien el feeling y los mecanismos, los compañeros y el staff le estamos ayudando», apuntó Carles Marco al respecto.

El calendario del Leyma no da un respiro al vestuario coruñés, que vive una de las semanas con mayor carga de minutos. «Estamos entrenando menos, con dosis más cortas, aunque igual de intensas. Nos centramos en la preparación mental o de vídeo, más que en hacer cosas en pista. Habrá que estar frescos de piernas los dos días. Lo primero pensar en estar al 200% contra el COB, que lo vamos a necesitar, y después ya pensaremos en el trajín de Cartagena. Es motivante jugar tanto», afirmó el entrenador.

El Coliseum, punto a favor

Pese a que el Ourense planteará dificultades sobre el parqué, el Leyma contará con la ventaja de disputar el primer derbi liguero de la temporada ante su público. «Jugar en casa siempre es positivo y espero que haya una buena entrada, porque cada vez es más difícil jugar bien, ganar partidos y ser consistentes», señaló Marco.

El técnico también habló del 10 de 10 que lleva su equipo en Primera FEB: invicto, líder y oponente a batir por el resto de contendientes. «Por estadística, cuantas más victorias llevas siempre viene un partido peor», indicó el entrenador del cuadro coruñés. El catalán entiende que los rivales tengan «ganas de ganar al Leyma», pero incidió en que sus pupilos deben estar «centrados» en hacer su trabajo «lo mejor posible» y «no pensar mucho más allá».