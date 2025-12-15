Récord de participación en la San Silvestre Coruña a una semana del cierre

Todavía quedan 15 días para que se celebre pero, aun sin haber comenzado, la San Silvestre Coruña 2025 ya ha batido varios récords. Por una parte, a falta de una semana para que finalice el periodo de inscripción, restan menos de 350 dorsales para la prueba absoluta (que también incluye a quienes se han apuntado a la caminata) y, por otra, la participación femenina ya supera en un 1% a la de la edición anterior, uno de los objetivos marcados para este año.

Además, la organización también ha tenido que aumentar las plazas que inicialmente había habilitado para las pruebas infantiles, que pasaron de 75 a 100, ya que en las categorías Infantil B e Infantil C se agotaron rápidamente.

El plazo de inscripción para la última carrera del año está abierto hasta las 23:59 horas del próximo lunes 22 de diciembre, a través de las webs www.sansilvescoruna.com, y www.championchipnorte.com hasta que se agoten los dorsales que quedan disponibles. Quien prefiera realizarlas de manera presencial también puede hacerlo en El Corte Inglés de la calle Ramón y Cajal, 57.

Las mascotas cuentan

Más allá de la participación humana, hace tres años que la San Silvestre implantó la posibilidad de que las mascotas corran junto a sus dueños. La Cansilvestre ha sido un éxito en sus dos ediciones anteriores y en 2025 volverá a ser multitudinaria, puesto que la organización del evento indica que está a punto de agotar los 100 dorsales destinados a aquellos que quieren vivir la experiencia acompañados de sus animales.