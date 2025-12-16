El Leyma, a por la undécima en el primer derbi de la temporada

El Leyma Básquet Coruña no baja ni el ritmo de competición ni el listón de exigencia. El cuadro naranja afronta este miércoles su segundo examen de la semana, en el primer duelo gallego del curso frente al COB (20.45 horas, LaLiga+). La previa del choque, más que por la rivalidad, ha estado marcada por la incertidumbre, después de que una intoxicación alimentaria obligase a la escuadra de Moncho López a aplazar su encuentro frente al Fuenlabrada de la última jornada.

El COB, mermado y con poco ritmo de entrenamiento, aterriza en territorio coruñés con la motivación añadida de intentar ser el primer equipo de la Primera FEB en tumbar a la escuadra de Carles Marco. «Es normal que los rivales tengan ganas de ganarnos», afirmó el técnico naranja en sala de prensa. Para el preparador catalán, la clave pasa porque su equipo sea «más agresivo» que en Zamora y por «no dar segundas opciones» a un oponente que domina el rebote en ambos extremos de la pista. Moncho López, por su parte, considera que el Leyma juega un «baloncesto precioso y efectivo» y que lo más importante para ellos será mantener el ritmo que proponga el conjunto local. «Si somos capaces de abstraernos de lo que nos ha pasado y nos centramos en el partido, nos daremos cuenta de que tenemos más energía de la que pensamos», explicó.

El COB ha disputado nueve partidos hasta la fecha, en los que ha cosechado 6 triunfos que lo mantienen enganchado al tren del play off. El cuadro auriense es el cuarto que menos puntos anota de la competición (solo por detrás del Fuenlabrada, el Palmer y el Cartagena, todos en la zona baja de la tabla), pero saca provecho a sus ventajas con un entramado defensivo coral y sacrificado, que tratará de detener «a media pista» al huracán desatado en el que se transforma el Leyma cuando ataca. Para el encuentro, Moncho López no podrá contar con Martín Iglesias, lesionado, y Carles Marco está obligado a descartar a Jacobo Díaz por tercera fecha consecutiva, todavía «en proceso de recuperación» de sus problemas en la espalda.

El primer derbi del año aguarda, en un Coliseum que se vestirá de gala para empujar a su equipo hacia la undécima