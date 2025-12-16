El OAR quiere cicatrizar sus heridas ante un irregular Sinfín

El desliz del pasado fin de semana en la pista del Anaitasuna dejó huella en el Attica 21 OAR. El cuadro coruñés perdió por nueve puntos de diferencia (38-29), en la que ha sido su derrota más abultada hasta el momento en la División de Honor Plata. Sin tiempo para caer en la autocomplacencia o las lamentaciones, los pupilos de Nando González afrontan este miércoles un nuevo partido contra el Sinfín (20.00 horas), en el que tratarán de curar sus males a base de ritmo, carácter y goles.

El conjunto cántabro es un clásico de la categoría que, además, cuenta con experiencias recientes en la élite. El curso pasado, sin ir más lejos, cayó en el play off de ascenso frente al Burgos tras una gran campaña. Pero esta temporada la historia es bien distinta. Con doce puntos, coquetea con el descenso y aun no ha sido capaz de encontrar una versión de sí mismo fiable, consistente y eficaz. En trece partidos, acumula cinco derrotas, cuatro empates y solo cuatro victorias, aunque la más reciente la logró en la anterior jornada en Pontevedra frente al Cisne (28-34).

Pese a que no estar en su mejor momento, el Sinfín intentará asaltar A Coruña para cerrar su semana fantástica en Galicia. El OAR, mientras, buscará demostrar que sigue de dulce y que lo de su último partido fue un accidente.