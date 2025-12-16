Sean McDonnell: «Mi año en A Coruña fue mágico, no podía haberme imaginado algo mejor»

No jugaron la pasada jornada debido a una intoxicación alimentaria masiva. ¿Cómo están?

Ha sido una semana muy rara. Entrenándonos con poca gente, la que podía, para intentar llegar en las mejores condiciones. Pero ya estamos bien y con ganas de jugar.

¿Cree que físicamente les puede pasar factura el parón forzado?

Puede ser. No poder entrenar con normalidad nos rompe el ritmo, puede afectar. Pero, aun así, no vamos a poner excusas. Estamos trabajando y preparando el partido para jugar como siempre.

¿Con qué sensaciones llega el COB a este tramo de temporada?

Creo que estamos bien, llegamos con ganas de medirnos a los equipos de la parte alta. Ahora al final de la primera vuelta tenemos muchos partidos contra los de arriba y es una buena oportunidad para ver realmente dónde estamos y dónde podemos estar.

¿Se marcan algún objetivo?

Esto es muy largo y hay que ver dónde estás en cada momento, pero personalmente me gustaría jugar el play off. Lo he jugado en casi todas mis temporadas y creo que tenemos equipo para hacerlo. Hay que seguir trabajando y jugando bien. En el vestuario no lo hablamos, lo primero siempre es la permanencia, pero pienso que tenemos una oportunidad real.

Cada curso cuesta más entrar en la fase. ¿Sube el nivel?

Sí, la liga está creciendo. Cada vez hay mejores equipos y desaparecen los proyectos más humildes. Cada temporada hay más pelea por la permanencia, por el play off y por ascender, todo es más difícil, porque hay mucha igualdad.

El equilibrio de la Primera FEB, ¿aumenta el atractivo de la liga?

Sí, no hay una jornada de descanso, porque no existe un equipo al que se le pueda ganar fácil. Cada partido es una guerra y hay que estar preparado para ella. El colista puede ganarle al líder perfectamente y eso es bonito, porque cada semana hay partidos chulos.

Hablando del líder, visitan el Coliseum esta tarde. ¿Cómo se vence al Leyma de Carles Marco?

Será un partido rápido, que nos va a exigir mucho física y mentalmente. Ellos juegan un baloncesto divertido y bonito. Nosotros tenemos que estar preparados para jugar 40 minutos durísimos. Habrá que frenarles cuando quieran correr, controlar a sus tiradores e intentar jugar a lo nuestro. Queremos proponer nuestro estilo.

¿Cuáles son sus puntos fuertes?

Jugamos muy dinámico, no hay un jugador que domine el balón. Atacamos muy bien el rebote en los dos aros y defendemos bastante bien. Hacemos muchas ayudas, muchos cambios e intentamos hacer un juego auténtico e imponer nuestro propio ritmo.

El hecho de que sea un derbi y jueguen ante un rival invicto, además de líder, ¿hace el duelo de hoy todavía más interesante?

Sí, un poco más. Cada partido es una oportunidad para demostrar lo que estamos trabajando como equipo y para mostrar que nosotros, como jugadores, damos la talla y rendimos contra los mejores de la liga. Además, para mí, es un partido muy especial.

¿Cómo afronta su regreso a A Coruña?

Con mucho cariño. Quiero mucho al club, a la ciudad y a la afición, a la Familia Naranja. Para mí es muy chulo volver. Obviamente vamos para ganar y para romper el invicto, porque queremos competir y jugar bien, el equipo y yo. Pero también tengo ganas de disfrutar del ambiente y de lo que ha llegado a crecer el baloncesto en A Coruña.

Usted formó parte del Leyma del ascenso, que ayudó a consolidar la fiebre del baloncesto en la ciudad. ¿Cómo vive, desde la distancia, que vayan cada semana 5.000 personas al Coliseum?

Es una cosa increíble y me alegro un montón. Hace años, como visitante, me acuerdo de ir al Palacio y no llegar ni a mil aficionados, no había casi nadie. El año que ascendemos, a principios de temporada venían los de siempre, pero cuando empezamos a ir bien, llenamos el Palacio. Es increíble ver cuanto ha crecido. El año pasado fue duro en ACB, pero me alegro mucho de ver que la gente lo sigue apoyando.

¿Qué recuerdo guarda de su etapa como jugador naranja?

De lo que más me acuerdo es del tiempo con mis compañeros, tuvimos muy buena dinámica entre todos, con el staff, el club, la ciudad... Fue mágico, no podía haberme imaginado un año mejor. Ganamos los partidos que teníamos que ganar y todo fue súper bonito. Solo guardo buenos momentos de ese año, fue algo histórico.

Esta campaña, ¿cómo le va individualmente en el COB a las órdenes de Moncho López?

Me siento muy cómodo. Encajo muy bien con las ideas de Moncho y tengo muy buena relación con él. Hago el trabajo que me pide y estoy muy contento, tanto en la pista como con mis compañeros