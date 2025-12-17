26-31 | El OAR sufre un tropiezo doloroso en casa contra el Sinfín de Santander

El Attica 21 Hotels OAR Coruña sufrió este miércoles algo que no había padecido hasta el momento en toda la temporada al encadenar dos tropiezos consecutivos en la División de Honor Plata. El conjunto coruñés perdió en San Francisco Javier (26-31) contra el Sinfín de Santander en un duelo atrasado de la octava jornada.

El conjunto coruñés se encomendó al factor cancha para recuperar la sonrisa tras la derrota del pasado fin de semana en su visita al Anaitasuna. Sin embargo, un Sinfín que milita en la zona baja de la tabla fue capaz de quebrar el espíritu oarista. El 8-3 de salida de los pupilos de Nando González quedó reducido a cenizas en cuestión de otros diez minutos. Aguilella y Luis Gustavo fueron una pesadilla para la defensa oarista y el motivo por el que el Sinfín se marchó al descanso por delante (12-15).

Lejos de recuperar el terreno perdido, el OAR se vio incapaz de frenar a los cántabros en el inicio de la segunda parte. Mantuvieron el pulso, pero nunca pudieron bajar de los cuatro goles de desventaja, pese a la insistencia de Álex Chan, un día más, el mejor en ataque del equipo de San Francisco Javier. Acabó con ocho dianas, por siete de Diogo Freitas.

Ni el estadounidense ni el portugués fueron suficientes para apelar a la remontada con tintes heroicos. El Sinfín supo mantener el control del duelo y responder con solvencia a cada arreón del OAR. No fue por falta de ganas. Los coruñeses atacaron hasta el último segundo, pero no tuvieron ninguna opción de darle la vuelta al duelo (26-31) y suman, así, su segunda derrota seguida.