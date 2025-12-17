94-77 | El Leyma hace sencillo lo difícil

No es solo cuestión de ganar, sino de cómo hacerlo. Y el Leyma Coruña, que ya no tiene dedos en las manos para contar sus triunfos esta temporada, se ha acostumbrado a hacer sencillo, por lo que refleja el marcador, lo que ha estado lejos de ser un camino de rosas. El equipo coruñés tiño de naranja su primer derbi contra el COB en el Coliseum (94-77). Lo hizo tras reponerse a una primera parte amarga, con mucho acierto de los ourensanos y poca solvencia en el rebote de los hombres de Carles Marco. La garra afloró en la segunda parte, con Paul Jorgensen como gran catalizador, como máximos exponentes de un Leyma que acostumbra a simplificar lo que está al alcance de muy pocos.

El triple con el que Dino Radoncic abrió la lata en el primer ataque del Leyma poco hacía presagiar el guion de la primera parte. El COB batalló en el rebote e impidió a los hombres de Carles Marco disfrutar de contragolpes jugosos. Por contra, la eficacia de Jürgens aprovechando errores no forzados de los naranjas permitió a los visitantes tomar una ventaja sólida (8-13) que obligó a Carles Marco a parar el partido.

El técnico catalán metió músculo y centímetros de estatura para ganar bajo los tableros. Ilimane Diop y Mus Barro, en sus primeros minutos en el Coliseum, ayudaron a cortar la hemorragia en los rebotes, pero no pudieron poner solución a la facilidad con la que el COB era capaz de responder a cada canasta naranja. A Barro se le notaron rápido las costuras propias de un recién llegado. Thiam salió al rescate para remachar una bandeja de Pacheco y finalizar un alley-oop a pase del brasileño con el que maquillar el primer cuarto (19-25)

Los naranjas elevaron sus prestaciones en un segundo cuarto que, pese a todo, mostró a un Ourense convencido de tener en su mano la fórmula para derribar al conjunto coruñés. Thiam siguió fuerte en ataque en los primeros compases del parcial, pero los naranjas cayeron por momentos en la frustración por contactos pitados. De nuevo, aparecieron los problemas en la pintura para evitar las segundas oportunidades de Okanu y compañía. Un Radoncic muy inspirado logró un empate muy trabajado (43-43) y Pacheco firmó una ventaja efímera que Seixas dejó en tablas (48-48)

Carles Marco enchufó a sus pupilos en el descanso y, tras salir pronto del vestuario a probar tiros, el Leyma se asemejó más a su mejor versión. Thiam y Jou abrieron brecha y, aunque Jürgens aprovechó desajustes para volver a igualar, el camino ya estaba claro. Un triple de Cuevas, los puntos seguros de Cremo y otro canastón de larga distancia de Jorgensen elevaron la renta a dobles dígitos (63-53). La fiesta no paró. Los naranjas sacaron provecho de su arsenal ofensivo, apretaron en los robos y encontraron puntos fáciles en sus frecuentes visitas a la línea de tiros libres.

El COB se contentó con dejar la diferencia en un 77-69 y confió en recuperar terreno en el último cuarto. Pero esos minutos son el terreno de caza favorito del Leyma, que impuso su ley por medio de Thiam y Cremo. Ya no volvió a perder los diez puntos de ventaja, pero necesitó la máxima concentración y los recursos ofensivos de Radoncic para hundir a los ourensanos (88-73). Aún le restaron cinco minutos para exhibir músculo, calidad y mentalidad antes de firmar el 94-77 decisivo. Undécima victoria y derbi gallego al bolsillo para un equipo que gana como si fuese fácil.