Pagos de 50.000 euros y un coche de alta gama: la última reprimenda a la Federación de Pádel

La de pádel es una federación deportiva muy numerosa en Galicia: tiene más de 10.700 miembros, según los últimos datos aportados por la organización a sus miembros. Pero ahora está descabezada tras la inhabilitación de su presidente, Manuel Fernández Prado, por mandato del Comité Galego de Xustiza Deportiva. La decisión, como avanzó Faro de Vigo, del mismo grupo que LA OPINIÓN, fue adoptada como consecuencia de la concesión de un préstamo de 50.000 euros al propio Fernández Prado con fondos de la entidad, con un 0% de interés y un plazo de amortización de cuatro años prorrogables.

En una sesión celebrada el 13 de noviembre, Xustiza Deportiva, que depende de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, consideró probada la «existencia de una infracción muy grave, consistente en el aprovechamiento particular e ilegítimo del cargo que ocupa». El directivo aseguró a este periódico su decisión de recurrir ante la justicia ordinaria.

Pero los recelos respecto a la gestión de la Federación Galega de Pádel van más allá del dictamen del Gobierno gallego, toda vez que la auditora --Auren, que analiza las cuentas de la organización a petición de la Secretaría Xeral para o Deporte-- ha emitido ya al menos dos evaluaciones negativas. La primera fue la relativa al balance de 2023, cuando ya puso en entredicho el sistema de remuneración de la junta directiva, por el que sus miembros se habían repartido más de 50.000 euros.

FARO ha tenido acceso ahora a la del ejercicio 2024, que lleva fecha del 27 de noviembre pasado, y que enumera más salvedades que la anterior. «La Federación informa de remuneraciones a la junta directiva por importe de 54.355 euros a 31 de diciembre de 2024. Estas remuneraciones se registran como compensación por gastos estimados que la Federación considera que serán soportados por la junta directiva», arranca el escrito, firmado por la auditora Concepción Vilaboa. Los pagos a la junta en 2023 ascendieron a 50.400 euros, por lo que hubo un incremento del 7,84% en esta partida de gastos. Y sigue Auren: «No hemos podido obtener evidencia suficiente y adecuada que permita concluir sobre la razonabilidad de dicho importe».

La auditora apunta también que la Federación «no mantiene sistemas de control adecuados sobre el efectivo» y no ha podido certificar el uso de un coche adquirido en el año 2023 por más de 41.500 euros en régimen de arrendamiento financiero. «No hemos obtenido evidencia suficiente y adecuada que confirme el uso exclusivo del vehículo para fines federativos, lo que podría implicar una retribución en especie», censura el informe. El coche comprado por la Federación es un BMW modelo X3.

Como ya desgranó este periódico, la directiva de la Federación Galega de Pádel percibió 230.000 euros en concepto de remuneraciones desde 2019 pese a que no fue hasta junio de 2025 cuando decidió adoptar un sistema de retribuciones fijo en vez de pagos por kilometraje o manutención.