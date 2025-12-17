Xavi Cantón dimite como directivo del HC Coruña

Los cimientos del Hockey Club Coruña Femenino vuelven a temblar. Tras el huracán que enfrentó a jugadoras y gerencia la temporada pasada, la entidad coruñesa afronta ahora la salida de Xavi Cantón de su Junta Directiva. El hasta ahora vocal del club presentó la «renuncia inmediata, voluntaria e irrevocable» a su cargo el pasado 11 de diciembre, tras la «pérdida total de confianza en la gestión» del HC.

«A pesar de que se me aseguró que la entidad se encontraba al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, he podido constatar que, con pleno conocimiento de la situación heredada de los dos años anteriores, se decidió continuar con la actividad del club y la creación de un nuevo equipo, engañando tanto a las jugadoras como a mí mismo y ocultando de forma consciente que las anteriores Juntas Directivas fueron incapaces de atender de manera ordenada sus obligaciones ante las administraciones públicas», señala Xavi Cantón en su carta de dimisión.

El ya exdirectivo del conjunto coruñés califica la situación de «insostenible» debido a «impagos, falta de control contable y ausencia de cumplimiento efectivo de obligaciones» tras repasar la documentación de la entidad.

«Pese a haber planteado durante los últimos días propuestas concretas de regularización y viabilidad, que pasaban, entre otras, por una inyección de capital por parte de la persona que había llevado las riendas del club este último año, a fecha de hoy ninguna medida ha sido atendida», afirma Cantón en su escrito. Esta inacción, según el exdirectivo, ha costado «ayudas y subvenciones» importantes en las últimas semanas, lo que puede llevar a la institución a una próxima «situación de insolvencia».

Por último, señala que su vinculación con el HC ha sido «fruto de información engañosa» y se desliga de las «decisiones de gestión» adoptadas por la Junta Directiva en los últimos meses.