Cony Urbina, la chilena del Marineda que cambió «el ballet por el hockey»

«Yo quería hacer ballet y patinaje artístico, pero una de mis mejores amigas se metió a la actividad de hockey sobre patines y me pidió que la acompañará. Cuando empecé, ya nunca quise dejarlo», relata Constanza Urbina, Cony, una de las cuatro jugadoras chilenas que brillan en un Marineda que tiene entre ceja y ceja el ascenso a la OK Liga Iberdrola. El conjunto coruñés, formado este mismo verano, se tomará las uvas sin conocer todavía la derrota en un partido oficial. Es líder en solitario de la OK Plata Femenina, en la que solo ha cedido un empates en nueve jornadas. El resto son todo victorias. Urbina, que se recupera de una brecha que se hizo en la cara por un bolazo, quiere crecer en el hockey coruñés.

La llegada de Cony a España, y, en concreto, al Marineda, no fue casualidad. Los contactos fueron vitales para convencerla de que formase parte de la primera plantilla de la historia del club coruñés. «Ya conocía a Efe (Fernanda Muñoz). Habíamos jugado juntas en Chile con la selección, fue ella quien me incitó a venir y quien más me ha aconsejado», explica Cony Urbina. Al llegar al vestuario se encontró a otras dos compatriotas: Isabella Scaraffia y la portera Lorena Hernández.

«Casi la mitad del equipo somos chilenas», reconoce la jugadora de Santiago. Esta circunstancia, cree, ha sido una ayuda para aclimatarse en un cambio tan radical. «Me siento como en casa. Como todas hablamos el mismo idioma, puedo seguir usando mis palabras y me entienden», añade, contenta, también, por el recibimiento del resto de compañeras. «La relación en el vestuario es muy buena y se ve reflejada en la pista», indica Cony Urbina.

Aunque ya ha sido internacional con la selección chilena, ha necesitado un tiempo para aclimatarse al hockey español por ritmo y por roces. «En Chile podía aguantar un partido completo aquí aún me cuesta adaptarme al ritmo. No puedes ir liviano porque, sino, sabes que te van a estrellar contra la valla», especifica la jugadora chilena, que se siente motivada para adaptarse y elevar su nivel de juego.

En esa labor destaca la ayuda de todo el vestuario, pero se centra, sobre todo, en la capitana, Alba Garrote. «Siempre está dispuesta a conversar y ayudarte», desvela Urbina, que también tiene buenas palabras para otras veteranas como Mar Franci o la propia Efe Muñoz. No falta, tampoco, el aporte de Nelson Obelleiro, el técnico. «Él se está formando como entrenador al tiempo que nos forma a nosotras como equipo», señala.

Cony llegó a un Marineda que, aún como recién nacido, tiene claro el camino: «Cuando llegué, me dijeron que el objetivo era ascender», revela. Por ahora, el proyecto está en camino, aunque nunca dieron por hecho el éxito. «Aunque muchas jugadoras venían de OK Liga, hay que demostrar el nivel en la pista», apremia Cony Urbina, que quiere celebrar el ascenso y debutar de verde en la máxima categoría.