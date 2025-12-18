El exjugador del Leyma que dice adiós a la temporada y se perderá el derbi con el Obradoiro

El Leyma Coruña sigue firme en lo alto de la tabla de Primera FEB tras la victoria de este miércoles en el derbi gallego ante el COB. Los naranjas visitan Cartagena este sábado (19.00 horas), pero en el horizonte asoma un nuevo derbi de proximidad. El duelo contra el Obradoiro en el Fontes do Sar, el próximo 28 de diciembre, será el cierre de año para un equipo que se afana en mantener su condición de invicto en liga hasta tomar las doce uvas.

En ese duelo especial contra el conjunto compostelano, el primero de la historia en partido oficial, el Leyma no podrá medirse a varios de sus exjugadores que ahora nutren el proyecto del Obra. Con Diego Epifanio a los mandos, el conjunto santiagués se reforzó este verano con tres de los protagonistas del ascenso naranja a ACB y del posterior descenso, de regreso, a Primera FEB: Yunio Barrueta, Goran Huskic y Olle Lundqvist. El verano pasado, en 2024, ya se habían llevado a Álex Galán, otro de los héroes del ascenso, para formar su primer proyecto en la segunda categoría del baloncesto español.

Sin embargo, no será un reencuentro dulce porque las lesiones se han cebado con los exjugadores naranjas. Goran Huskic sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior con afectación al menisco en septiembre, en la segunda jornada de liga. Tuvo que pasar por el quirófano y dijo adiós a toda la temporada, dejando un hueco sensible en el esquema de Epi en el Obra.

El exjugador del Leyma lesionado

A la enfermería del Obradoiro se suma otro de los jugadores con pasado en A Coruña. Es el caso del sueco Olle Lundqvist. Sufrió una lesión en el último encuentro, este martes, contra el Zamora, que los compostelanos ganaron por un cómodo 106-80. El club confirmó tras las pruebas médicas que el escolta sufre una rotura del tendón rotuliano de su rodilla izquierda. Se pierde lo que resta de temporada y no podrá estar en el parqué en el reencuentro contra el Leyma el próximo 28 de diciembre en el Fontes do Sar.

Olle Lundqvist sale de la pista en el Fontes do Sar tras sufrir su lesión en el duelo entre el Obradoiro y el Zamora. / Jesús Prieto

Lundqvist, que llegó al Leyma en 2023 y fue uno de los pilares del proyecto de Epi que consiguió el primer ascenso del equipo naranja a la máxima categoría, ya sufrió en el pasado con las lesiones, pero sus dolencias se concentraron en un hombro. Una luxación le impidió jugar el duelo del ascenso en Melilla y, tras pasar por el quirófano, se perdió el inicio de la pasada temporada en ACB. Al regresar, logró hacerse con un hueco en el cinco inicial por delante de Phil Scrubb en la que era su primera experiencia en la máxima categoría. Tras el descenso a Primera FEB, el sueco firmó por el Obradoiro y siguió, así, a las órdenes de Epi.

Sin el sueco ni el serbio, Yunio Barrueta es el único exjugador naranja en ACB que vivirá su particular reencuentro en el último partido del año. El cubano acaba de firmar su mejor partido en anotación con los compostelanos (25 puntos contra el Zamora) y será una amenaza para el equipo al que una vez, con un triple, le regaló una victoria para la historia contra el Real Madrid.