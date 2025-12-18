El Liceo celebra un día de puertas abiertas el 26 de diciembre

El Liceo ya está inmerso en el parón navideño, pero hará una excepción antes del final del año para vivir con la afición una jornada especial en el Palacio de los Deportes de Riazor. El conjunto verdiblanco celebrará un entrenamiento a puertas abiertas el próximo viernes, 26 de diciembre, entre las 18.00 y las 19.30 horas para despedir de la mejor manera el 2025. Las puertas estarán abiertas desde las 17.45 horas para que los aficionados puedan tomar asiento antes de ver los trabajos de los pupilos de Juan Copa sobre la pista. El club habilitará un puesto de venta de ropa en el interior del recinto.

El conjunto verdiblanco se une con la familia colegial para despedir un año en el que la ilusión rebosa. A punto de cerrar la primera vuelta, el equipo coruñés ya tiene asegurada su condición de cabeza de serie en la próxima Copa del Rey. Marcha tercero en OK Liga, a tan solo dos puntos de los líderes, Barça e Igualada, y ha demostrado nivel competitivo en la Champions ante rivales de máxima exigencia como el Oliveirense, el Barcelos y el Sporting de Lisboa. En 2026 apunta a transformar la ilusión en éxitos.