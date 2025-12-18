La primera gran noche de Dino Radoncic en el Leyma: pleno en ataque y esfuerzo en defensa

En un Leyma Coruña en el que todos los engranajes han demostrado encajar y rendir desde la primera hasta la undécima jornada, Dino Radoncic tuvo una de las papeletas más complicadas de toda la plantilla. Llegó con el curso ya empezado, con la vitola de reemplazar el hueco que dejó el despido de Yoanki Mencía. Desde su debut dejó detalles de la calidad que, en verano, le auguraba un hueco en el Sevilla Baloncesto (antes conocido como Betis) en ACB antes de que la máxima categoría bloquease su ingreso. Ante el Club Ourense Baloncesto, en una nueva exhibición coral en ataque y en defensa, Dino Radoncic opositó con argumentos a ser uno de los héroes del triunfo en su primera gran noche en el Coliseum.

«Estoy en el equipo perfecto para mí. Necesitaré algunas semanas para adaptarme, pero creo que voy pillando las cosas muy bien», reconoció Dino Radoncic en su presentación como jugador del Leyma, a finales de octubre. La papeleta de suplir las prestaciones de Mencía era una losa pesada. Lo era en lo condicional, por ser dos jugadores con características diferentes, pero ambos llamados a imponer su ley en la pintura. Lo era por el tiempo, tras un verano «muy movido», pendiente del futuro de un Betis que renunció a la plaza en Primera FEB y se encontró las puertas de la ACB cerradas por motivos económicos.

Aunque «no se lo pensó» al recibir la propuesta del Leyma, el alapívot montenegrino había tenido hasta el momento un rol complementario en los triunfos naranja. Nunca desentonó, pero tampoco había tenido la oportunidad de tomar las riendas, un papel que, pese a todo, se han turnado en lo que va de competición casi todos los integrantes del plantel de Carles Marco: Cuevas, Jorgensen, Pacheco, Jacobo Díaz, Ilimane Diop, Abdou Thiam o Joe Cremo.

Ante el COB, en un partido en el que el liderazgo en anotación recayó en las manos de Paul Jorgensen con 18 puntos, el trabajo de Dino Radoncic fue convertirse en un seguro con el balón en las manos. Diop, Thiam e incluso el debutante Mus Barro tuvieron que batallar en la pintura con Okanu, Gill, McDonnell o el base luso Rafa Lisboa. Los hombres del COB lograron encontrar grietas en el cierre del rebote del Leyma para tener segundas oportunidades y conseguir una ventaja cómoda durante casi toda la primera parte.

Radoncic, incluso con apenas un par de capturas en aro propio, fue señal de acierto cada vez que entró en juego. Apretó, como el resto de sus compañeros, para dejar al COB en apenas 30 puntos en la segunda parte. Puso bloqueos vitales para que Dídac Cuevas, Caio Pacheco o Paul Jorgensen encontrasen vía libre para tirar desde el perímetro o entrar hasta la cocina. Allanó, así, el camino a la remontada del conjunto coruñés.

Su actuación perfecta en el tiro fue un seguro ante los arreones del COB. Metió el único triple que tiró, el que le sirvió para abrir la lata y poner el 3-0. Acertó sus cinco tiros de campo de dos puntos, todos cerca del aro y ganándose el espacio con posteos y ganchos de gran calidad. Recibió cinco faltas y sacó cinco puntos en sus cinco lanzamientos desde la línea de tiros libres. Con un par de asistencias más, cerró un 18 de valoración y fue un pilar capital de la undécima victoria naranja este curso. Las virtudes que derrochó el montenegrino se suman al amplio abanico de recursos de Carles Marco para mantener la línea inmaculada del Leyma Coruña esta temporada.