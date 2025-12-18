Hockey sobre patines | Selección
La Sub 17 cita a Pedro García y Juan Vecino
A Coruña
La selección española sub 17 masculina de hockey sobre patines convocó a los coruñeses Pedro García (Dominicos) y Juan Vecino (Compañía de María) para los entrenamientos de control que realizará entre el 27 y el 28 de diciembre en San Sadurní d’Anoia. García ya es habitual en las listas del combinado nacional, mientras que Vecino se estrena en la lista.
