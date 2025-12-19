La agenda del deporte de A Coruña: Maristas, 5 Coruña y Zalaeta cierran el año en casa con sus aficiones

Los equipos coruñeses apuran los últimos días de 2025 para cerrar de la mejor manera el año y regresar a la competición cargados de buenas sensaciones tras el parón navideño. La mayoría defenderán sus respectivos fortines en lo que, esperan, sean fiestas y celebraciones con la afición. Es el caso del 5 Coruña, el Maristas o el Zalaeta. Otros, como el CRAT, tratarán de aliviar su mala dinámica y encontrar algo de optimismo de cara al nuevo año.

Baloncesto

Maristas se quedó sin gasolina la semana pasada en el duelo por el liderato contra el Ibaizabal. Aunque ya no comanda la tabla, el conjunto que dirige Fer Buendía se conjura para despedir el año con su gente y hacerlo, además, con un nuevo triunfo en la Liga Femenina 2. Recibe al Ointxe este sábado por la tarde (18.00 horas) con la intención de hacer valer el factor cancha y la calidad diferencial de Fontana, Dimitrijevic, Arcos, Zeballos y compañía.

Rugby

El CRAT Rialta va a concluir el 2025 inmerso en la lucha por evitar el descenso de la División de Honor Iberdrola, pero tiene una oportunidad de tomar ventaja respecto al colista. Visita este domingo (12.30 horas) el campo del Majadahonda, tercer clasificado, con la intención de apelar a la heroica y llevarse algún premio que le permita desempatar con el Pozuelo en el fondo de la tabla.

Voleibol

El Zalaeta recibe este sábado (17.30 horas) en el Barrio de las Flores al Covadonga en un duelo con el que quiere deshacerse de los malos resultados que ha cosechado en las últimas semanas en la Superliga 2 femenina. En Primera División femenina, el CV Oleiros recibe este sábado por la tarde (16.30) al Aule y el Ciudad de A Coruña (19.15) visita la pista del Teis. En la Primera masculina, el Oleiros recibe a las 19.00 horas al Soria.

Fútbol Sala

El 5 Coruña cierra la primera vuelta de Segunda RFEF este sábado (18.30 horas) en Novo Mesoiro contra el Salamanca FS, cuarto en la clasificación del grupo.

Balonmano

El Culleredo visita este sábado por la tarde (20.30 horas) la pista del Lanzarote en Primera Estatal.