El Leyma, a por el pleno al 12 en su semana fantástica

El Leyma Básquet Coruña todavía no ha terminado de digerir la victoria frente al COB del pasado miércoles y ya está calzándose las zapatillas para su compromiso de este sábado en la pista del Cartagena (19.00 horas, LaLiga+). La escuadra que dirige Carles Marco busca su duodécimo triunfo consecutivo frente al farolillo rojo de la tabla, un equipo que apenas acumula dos triunfos en su casillero. La crisis es tal que la directiva cartagenera tuvo que salir ayer a ratificar de forma pública a Félix Alonso y a su cuerpo técnico, en una sala de prensa en la que estaba presente toda la plantilla. Un mensaje de unidad y firmeza justo antes de medirse al oponente más temible de la competición.

El Cebé fue una de las revelaciones de la liga el curso pasado. Terminó la temporada regular en la séptima plaza y disputó los cuartos de final del play off de ascenso a ACB, donde cayó contra el Betis. Esa campaña tan ilusionante, sin embargo, no sirvió para asentar los cimientos de un proyecto ganador. El pasado verano, tras sufrir problemas económicos y fugas de patrocinadores, el club tuvo que rearmar la plantilla como pudo y está sufriendo las consecuencias de una planificación irregular. Ahora mismo, tras once encuentros disputados, se encuentra en la última plaza (aunque con los mismos triunfos que Palmer y Melilla) y con la sensación de estar en caída libre.

La mayor esperanza que alberga el cuadro cartagenero antes de la visita del Leyma es que las únicas alegrías que ha celebrado hasta el momento las ha tenido en casa, arropado por su gente, aunque empiezan a quedar difuminadas en el tiempo. Ganó al Fibwi Palma (72-70) en la primera jornada y repitió en la tercera frente al Oviedo (82-78), pero ya no volvió a saborear las mieles del éxito, ni como local ni a domicilio. Entre esos dos triunfos, una derrota ante Palencia y nueve pinchazos consecutivos: Guipuzkoa, COB (dos veces, una en la Primera FEB y una en la Copa España), Menorca, Estudiantes, Obradoiro, Zamora, Palmer y Cantabria, el pasado miércoles.

El problema del equipo de Alonso no es que no compita, que lo hace, sino que llega muy justo al tramo final de sus duelos. La gasolina apenas le da para el último cuarto y ahí, ante rivales con las piernas más frescas, claudica y cede territorio para terminar rendido en la lona. Para intentar frenar la sangría, el club ha incorporado recientemente a Jordan Davis, Chance Polynice o Kobe Webster, sobre quienes recae la responsabilidad de convertirse en los faros que alumbren el camino hacia la permanencia. «Están adaptándose, pero son jugadores de calidad, exteriores, muy buenos en el uno contra uno, agresivos y verticales hacia canasta», señaló Carles Marco sobre ellos. Spencer Svejcar, Adrià Doménech o Vítor Faverani, un cinco «top» y de «muchos registros», en palabras del propio Marco, son otras de las piezas destacadas del conjunto local.

Por muy mala que sea la situación del Cartagena, el entrenador naranja no se fía del Cebé. «Tendremos que jugar con la máxima intensidad en una pista muy complicada, con un rival que tiene ganas de revertir su situación», advirtió. Y es que, aunque a priori parezca sencillo, el partido de esta tarde puede ser trampa. Primero, porque el Cartagena no tiene absolutamente nada que perder. Y, segundo, porque el Leyma jugará contra los cartageneros y contra su propia fatiga. El cuadro naranja cerrará una exigente semana con su tercer partido en ocho días que coincide, además, con uno de los viajes más largos del calendario. Jacobo Díaz, aquejado de la ciática, es la única baja.