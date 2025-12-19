El OAR, a cerrar la primera vuelta con triunfo para salir del bache

Se acercan las navidades y el Attica 21 OAR Coruña quiere evitar el carbón. Después de dos encuentros seguidos puntuar, el equipo de Nando González busca ante su gente la solución a la crisis de resultados que está viviendo. Este sábado salta a la pista frente al Puerto Sagunto (20.00 horas) para intentar coser sus heridas y despejar las dudas en la antesala del parón invernal, que se prolongará tres semanas. El cuadro coruñés llegará al partido con las piernas cargadas debido al esfuerzo del miércoles ante el Sinfín, en un duelo en el que, pese a no poder ganar, se desgastó sobre la tarima persiguiendo la victoria.

El Puerto Sagunto será un examen exigente para finalizar la primera vuelta del campeonato. El conjunto valenciano aterriza en A Coruña con 20 puntos, dos más que la escuadra oarista y a otros tantos del liderato que ostenta el Sevilla Proin. De los equipos de la zona alta de la tabla es el que menos goles anota, pero saca partido a sus rentas gracias a un gran entramado defensivo. El reto de los pupilos de Nando González será desactivar esa telaraña y lograr detener en ataque a Alberto Serradilla y Matheus de Novais, sus grandes artilleros.

Un último esfuerzo para cerrar un 2025 dorado con una sonrisa, sin fantasmas y con dos puntos como regalo para una afición que aguarda las navidades más felices en San Francisco Javier.