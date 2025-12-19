Atletismo
La San Silvestre agota sus 5.500 dorsales y abre un cupo extra
Abre 150 plazas para la carrera absoluta ante la amplia demanda
El furor por participar en la última carrera del año, la San Silvestre Coruña, agotó los 5.500 dorsales que la organización habilitó en primera instancia para la prueba absoluta y la Cansilvestre. A tres días de cerrar el periodo de inscripciones, el equipo promotor del evento tuvo que ampliar en 150 plazas la oferta original ante la elevada demanda de los últimos días, así como 25 cupos extra para la modalidad de mascotas y otros tantos para cada categoría de las pruebas infantiles.
El plazo de inscripción continuará abierto hasta agotar los nuevos dorsales o hasta las 23.59 horas del próximo lunes, 22 de diciembre, en las páginas web www.sansilvescoruna.com y www.championchipnorte.com. También es posible anotarse de manera presencial en El Corte Inglés de C/ Ramón y Cajal, 57.
Más allá del aspecto deportivo, la prueba cuenta con un marcado carácter solidario que se refleja la promoción de campañas como Corre y Colabora, de recogida de alimentos; Cada Lata Cuenta, enfocada al reciclaje; o Reyes Magos de Verdad, para niños en casas de acogida o riesgo de exclusión social.
