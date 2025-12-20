Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

fútbol sala | 2ª B

1-3 | El 5 Coruña no puede con el FS Salamanca en Novo Mesoiro

Yerai hizo el gol de los rojillos en la derrota por 1-3 ante los charros

5 Coruña. | Carlos Pardellas

RAC

A Coruña

El 5 Coruña no pudo hacerse fuerte en casa y pelear por amarrar la victoria en el pabellón de Novo Mesoiro ante el FS Salamanca, uno de los equipos que lucha por el ascenso de categoría. El conjunto charro se impuso en el duelo por un claro 1-3 y solo se vio inquietado en el luminoso cuando Yerai hizo el empate para los rojillos. La derrota le sirve al 5 Coruña para cerrar el año en la décimo tercera plaza de esta Segunda Bque estrena esta temporada. Está en la zona baja de tabla, aunque a nada de la intermedia. Eso sí, el riesgo de descenso se ve lejano con equipos como Begonte o Laviana hundidos.

