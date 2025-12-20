BALONMANO | División de Honor Plata
24-25 | El OAR saca el orgullo, pero cae ante el Puerto Sagunto
Es la tercera derrota seguida, esta vez ante el líder, y acaba un 2025 histórico en la sexta plaza | Roldán y Chan, los goleadores
El OAR Attica 21 quería limpiar el paladar y quedarse un buen gusto de 2025 acorde a todo lo que ha conseguido, pero el líder, el Puerto Sagunto, se acabó llevando el triunfo con un resultado ajustado. 24-25. Es la tercera derrota consecutiva (Anaitasuna y Sinfín, las anteriores) de un equipo coruñés, que es un recién ascendido a División de Honor de Plata, pero que no ha parado de dar guerra desde que se planteó de nuevo en la segunda categoría nacional.
A pesar de la fortaleza que muestra por norma el OAR en el San Francisco Javier, no era el mejor de los escenarios la visita del primer clasificado, justo en el punto más bajo de la trayectoria coruñesa. Aun así, fue un choque igualado en el que la máxima ventaja fue de tres goles arriba para el conjunto valenciano en diferentes fases de la segunda mitad. El 19-22 fue la situación más límite, pero el ADN OAR hizo de las suyas para apretar el marcador hasta el 22-23 y el 23-24 y que el conjunto de Nando disfrutase de la posibilidad de empate con una pelota larga de Isma Marín que no fue capaz de cazar Alberto Roldán a falta de unos segundos para el final. El propio Roldán y Álex Chan, con siete goles cada uno, fueron los máximos exponentes ofensivos de los locales.
