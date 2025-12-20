voleibol
3-0 | El Zalaeta se da un homenaje y supera al Covadonga
El Zalaeta inició la segunda vuelta de la Superliga 2 con una reconfortante victoria en tres sets (26-24, 25-20 y 25-22) contra el Covadonga. El equipo coruñés hizo un ejercicio de solvencia en casa, aupado por la efectividad de Alba Quirós y María Forteza-Rey.
Frente a otros días en los que la moneda salió cruz desde el primer parcial, el Zalaeta logró tener el viento de cara contra el conjunto asturiano. Se llevó un ajustado primer parcial, el que necesitó sumar dos puntos de diferencia. Logró remontar en el segundo, en el que arrancó mejor el Covadonga, para allanar el camino hacia el triunfo. Todavía quedaba rematar la faena y, aunque las visitantes se revolvieron al final, ya no pudieron interponerse en el camino de las pupilas de Jorge Barrero.
